Брат задержанного в Турции Серебрякова заявил о другом человеке на фото в СМИ
На фото, опубликованных в СМИ, изображен не Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом 25 июля сообщил «РИА Новости» его брат.
«Фотография, которая в Сети, во всех пабликах... На ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — сказал он, добавив, что не может дозвониться до брата.
Серебрякова задержали накануне в турецком Бодруме. Посольство РФ в Анкаре сообщило, что вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции.
Инцидент произошел накануне. Внедорожник взорвался на парковке около многоквартирного жилого дома. В результате пострадал мужчина, которому оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.
По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.
Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) России рассказали, что личность подозреваемого установлена. Следствие попросило суд заочно арестовать фигуранта.