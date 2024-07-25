СК завершил расследование в отношении призывавшего убивать русских Врублевского

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование дела в отношении призывавшего убивать русских экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении <...> бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе, на котором ему было доложено о работе по рассмотрению обращений и оказанию помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей в решении различных юридических вопросов. Участники совещания также доложили об участии в акциях гуманитарного характера.

Ранее, в августе 2023 года, Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров и сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя заявление Врублевского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима. Бастрыкин тогда поручил дать юридическую оценку призыву Врублевского.

В начале сентября Врублевский принес извинения за свои высказывания, объяснив их «повышенным эмоциональным состоянием» из-за ситуации на Украине. 19 октября 2022-го президент Украины Владимир Зеленский уволил дипломата.