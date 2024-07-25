Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

СК завершил расследование в отношении призывавшего убивать русских Врублевского

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование дела в отношении призывавшего убивать русских экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении <...> бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе, на котором ему было доложено о работе по рассмотрению обращений и оказанию помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей в решении различных юридических вопросов. Участники совещания также доложили об участии в акциях гуманитарного характера.

«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»
Замглавы МИД России Сергей Вершинин — о неприятии Западом российской резолюции и ситуации с правами человека в мире

Ранее, в августе 2023 года, Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров и сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя заявление Врублевского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима. Бастрыкин тогда поручил дать юридическую оценку призыву Врублевского.

В начале сентября Врублевский принес извинения за свои высказывания, объяснив их «повышенным эмоциональным состоянием» из-за ситуации на Украине. 19 октября 2022-го президент Украины Владимир Зеленский уволил дипломата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024