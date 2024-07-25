Прокуратура начала проверку после ЧП с лодкой и рыбаками на Камчатке
Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия с двумя рыбаками и перевернувшейся лодкой в Охотском море. Одному человеку удалось выбраться на берег, второй пропал без вести.
Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства происшествия и выясняет, почему оба рыбака были без спасательных жилетов, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на транспортную прокуратуру.
По предварительным данным, маломерное судно «Посейдон Про 460» перевернулось вечером 23 июля в акватории Охотского моря в районе мыса Левашова Усть-Большерецкого района. Очевидцы рассказали, что двое мужчин вышли на лодке из устья реки Митоги в море. Судно перевернулось ориентировочно в 1,5 км от берега.
Ранее, 24 июля, сообщалось, что рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло у Фолклендских островов, шесть человек погибли, семь до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно, что в состав экипажа входили россияне.