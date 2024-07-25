Трое военных ВСУ погибли в перестрелке друг с другом в Харьковской области

В Харьковской области Украины боевики ВСУ открыли стрельбу друг по другу, в результате инцидента трое солдат погибли, есть пострадавшие. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Telegram.

«Сегодня на Харьковщине в одном из подразделений военнослужащими на почве личных взаимоотношений было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что военных, получивших ранения, госпитализировали. Состояние раненых оценивается как тяжелое.

Обстоятельства и причины происшествия не называется. На месте работают правоохранители, добавила «Газета.Ru».

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что сдавшийся в плен российской армии украинский заключенный Дмитрий Ромаев, осужденный за воровство, получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в Вооруженных силах Украины. Сам Ромаев уточнил, что всем заключенным ставили пометку «Пригоден», несмотря на противопоказания к отправке на фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.