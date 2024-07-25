Собянин рассказал о реализованных Московским венчурным фондом проектах

С 2012 года Фонд развития венчурного инвестирования занимается выдачей льготных займов московским технологическим проектам. За время работы фонда ими воспользовались более 100 компаний. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, деятельность фонда является эффективным инструментом поддержки технологического предпринимательства, который помогает превращать перспективные идеи в работающие бизнес-проекты.

«Правительство Москвы стремится создать наилучшие условия для развития предпринимательства и рождения новых стартапов. Так, 45% заключенных в столице венчурных сделок в минувшем году прошли при участии города», — заявил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в 2024 году Фонд увеличил размер финансирования технологических компаний на начальной стадии до 50 млн рублей. Кроме того, были запущены две новые программы.

Первая из них направлена на поддержку уже запущенных технологических проектов, которые находятся на этапах раннего роста и расширения. Фонд участвует в капитале или предоставляет конвертируемый заём в объеме до 300 млн рублей при условии наличия соинвесторов. Общая сумма раунда с учетом инвестиций партнеров может составить до 1 млрд рублей и выше. Вторая программа направлена на поддержку компаний, планирующих выход на IPO, — для них предусмотрено финансирование до 100 млн рублей на покрытие расходов для подготовки выхода на публичный рынок.