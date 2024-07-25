Обвиняемый в подрыве авто в Москве получал в школе стипендию губернатора

Обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве был одним из лучших учеников в школе и получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Это следует из материалов сайта лицея Урюпинска.

В информационных сообщениях администрация учебного заведения поздравляла ученика 11 класса Евгения Серебрякова с рядом достижений.

«Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Также лицеист получал награды за участие в конкурсах по истории.

В 2012 году он поступил в вуз на бюджетное отделение.

Внедорожник взорвался на парковке около многоквартирного жилого дома утром 24 июля. В результате пострадал мужчина, которому оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) России рассказали, что личность подозреваемого установлена.

В тот же день в Турции задержали подозреваемого. Решается вопрос о его передаче российской стороне.