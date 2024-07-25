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ФСБ задержала переводившего деньги ВСУ жителя Бийска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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УФСБ России по Алтайскому краю пресекла деятельность гражданина, действовавшего в интересах Украины. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

«УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2004 г.р., действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель установил контакт с представителем Telegram-канала террористической организации, после чего перевел деньги на приобретение беспилотников для украинской армии.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Покушение, то есть совершение лицом умышленных действий, непосредственно направленных на финансирование терроризма, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма)».

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Ранее в этот день в УФСБ по Восточному военному округу сообщили, что 39-летнего жителя Хабаровска обвинили в сборе информации о российских военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке в интересах военной разведки Украины. Ему предъявлены обвинения в государственной измене и содействии террористической организации.

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