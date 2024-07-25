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Правоохранители РФ и Турции обсуждают вопросы по задержанному Серебрякову

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Фото: ТАСС/Денис Соловых
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Вопросы по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Об этом 25 июля сообщило посольство РФ в Анкаре.

«Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий», — рассказало ведомство «РИА Новости».

Серебрякова задержали накануне. Его обвиняют в подрыве автомобиля в Москве.

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Инцидент произошел накануне. Внедорожник взорвался на парковке около многоквартирного жилого дома. В результате пострадал мужчина, которому оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) России рассказали, что личность подозреваемого установлена. Следствие попросило суд заочно арестовать фигуранта.

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