Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей

Следователи в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала года обнаружили 47 тел мирных жителей, из них опознаны только 24. Об этом 25 июля сообщил «РИА Новости» руководитель отдела криминалистики регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что на фоне серьезных разрушений для качественного поиска погибших специалистам приходится привлекать тяжелую технику. С января проведено 38 осмотров мест происшествий, работы по идентификации тел продолжаются.

«Идет очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки. Они все не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации», — указал сотрудник СК.

Он добавил, что количество тел погибших в результате боевых действий увеличивается с каждым днем.

Ранее, 22 июля, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных граждан фронтовых населенных пунктов за попытки эвакуироваться на территорию России. Он уточнил, что такая ситуация присутствует, среди прочего, в Красногоровке и Торецке.

До этого, 19 июля, сообщалось, что десятки тел мирных жителей, которые погибли от действий украинской армии, найдены в подвалах домов частного сектора на брошенной украинскими войсками части Торецка в ДНР. Данные о том, что в городе совершались целенаправленные убийства гражданских лиц, подтвердили также и беженцы, спасенные из города российскими военными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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