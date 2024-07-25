В России создали комплекс «охоты» за операторами FPV-дронов ВСУ «Кобра»

Комплекс «охоты» за операторами беспилотных летательных аппаратов ВСУ «Кобра», выполненный в форме карманной игровой приставки, создали в России. Об этом 25 июля сообщил разработчик данного изделия, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

Он указал, что изобретение способно вычислять сигнал расчетов операторов украинских дронов и их ретрансляторов и вносить их координаты на карту в режиме реального времени.

«Мы разработали и уже начали испытания комплекса «Кобра», который предназначен для поиска операторов БПЛА противника. <…> Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно, по сути, мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает «Кобру» удобной и простой в эксплуатации», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Станислава, на сегодняшний день операторы БПЛА являются одной из наиболее приоритетных целей на фронте, которую, к тому же, крайне сложно обнаружить. На этом фоне актуальны разработки подобных комплексов.

В настоящее время система готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне спецоперации, после этого «Кобра» будет доработана и выпущена в производство.

Ранее в этот день главный инженер конструкторского бюро «МиС» сообщил, что ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35 запустили в серийное производство. Тяжелый беспилотник может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. Аппарат уже прошел испытания на передовой СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».