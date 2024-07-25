Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 24 июля поспорила с журналистом телеканала Fox News Питером Дуси о том, что администрация США скрывала реальное состояние американского лидера Джо Байдена. Запись опубликована на сайте телеканала.

Во время брифинга Дуси спросил Жан-Пьер, кто приказал скрывать данные о реальном состоянии Байдена, на что пресс-секретарь ответила, что это любимый «нарратив журналиста».

«Во-первых, никакого покрывательства не было. Я хочу внести ясность по этому поводу. Я знаю, что это тот нарратив, который вы все (распространяете. — Ред.)», — сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что всё, что хочет узнать журналист, он может услышать из обращения Байдена. По словам пресс-секретаря Белого дома, решение сняться с президентской гонки, которое принял американский лидер, «не такое уж и легкое» для человека, который находится в политике на протяжении 54 лет.

Дуси в конце также задал вопрос, может ли Жан-Пьер назвать имена членов Демократической партии, которые удивили ее тем, что «нанесли удар президенту Байдену в спину». Пресс-секретарь в ответ заявила, что ей нечего сказать.

Накануне Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

В тот же день Жан-Пьер заявила, что нет никакой связи между состоянием здоровья Байдена и его решением выйти из предвыборной гонки. В субботу вечером, по ее словам, президент встретился с небольшой группой советников и со своей семьей, чтобы решить, что делать дальше. Итогом этого совещание стало объявление об окончании предвыборной кампании.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

22 июля Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о смене кандидатов от Демократической партии. После этого предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.