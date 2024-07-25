Эксперт заявил о невозможности помощи США повлиять на ход конфликта на Украине

Поддержка Киева со стороны Вашингтона никак не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию на Украине. Об этом 25 июля в беседе с «Известиями» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Поддержка США сейчас ничего не меняет для Украины. Если [кандидат в президенты от Республиканской партии] Дональд Трамп будет избран, конфликт на Украине закончится. Это гарантировано», — поделился мнением Джонсон.

Он также сравнил обещания американского лидера Джо Байдена с его же заявлением о намерении переизбираться на пост главы государства.

«Обещания Байдена о его дальнейший поддержке так же надежны, как и его обещания, что он собирается баллотироваться и будет кандидатом в ноябре. Это тоже оказалось неправдой», — указал Джонсон.

Эксперт обратил внимание на то, что Байден не назвал ни одной причины снятия своей предвыборной кампании, выступая накануне в Овальноме кабинете.

«Это была ужасная речь. Байден не объяснил, не назвал ни одной причины, по которой он решил нарушить свое обещание, что будет баллотироваться. Он просто сказал: «Я закончил». Но, глядя на экран, можно было заметить, что он слаб, едва держится на ногах и физически не в состоянии продолжать работу», — заключил он.

Джонсон соотнес выступление Байдена с выступлением бывшего президента РФ Бориса Ельцина, когда тот уходил в отставку. По мнению Джонсона, речь последнего была лучше.

Накануне и Трамп раскритиковал выступление Байдена 24 июля, когда тот обратился к нации после выхода из предвыборной гонки. Трамп изумился тому, как «жуликоватая верхушка» администрации позорит страну.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля, при этом он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от демократов. На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.