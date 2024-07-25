Пожар произошел в реанимации горбольницы в приморском Артеме

Пожар разгорелся в отделении реанимации городской больницы № 1 в приморском Артеме. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края в четверг, 25 июля.

«Около 11 часов 25 июля 2024 года произошло возгорание в палате интенсивной терапии реанимационного отделения, расположенного на первом этаже здания», — сказано в сообщении.

Площадь горения составила около 10 кв. м. Пациенты, размещенные вблизи возгорания, были перемещены в другие палаты. Пострадавших не зафиксировано.

Установление причин и обстоятельств произошедшего взяла на контроль артемовская прокуратура. Будет выдана оценка соблюдению мер пожарной безопасности в здании. Также прокуратура проконтролирует законность решения, вынесенного по итогам доследственной проверки.

Ранее, 22 июля, в одном из квест-клубов Махачкалы произошел пожар. Двух девушек госпитализировали, но спасти их не удалось, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что погибшим было 19 и 25 лет, одна из них получила ожоги 97% тела.