На форуме-фестивале «Москва 2030» откроются модный маркет и ярмарка НКО

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Тверском бульваре 1 августа откроется новое модное пространство. Там будут представлены бренды из столицы и других регионов России, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Посетителям представят одежду для детей и взрослых, экокосметику, аксессуары и украшения. Все желающие познакомятся с трендами сезона и проектами молодых специалистов модной индустрии», — рассказала Сергунина.

Гости смогут приобрести сумки, купальники и пляжные накидки, предметы гардероба, созданные из переработанных материалов, свечи, парфюмерию, наборы для творчества и мозаики, костюмы для животных.

Кроме того, на Тверском бульваре откроется ярмарка добра, в которой примут участие более 50 столичных некоммерческих организаций (НКО). Там можно будет купить товары ручной работы, в том числе картины и посуду. Традиционно все средства, полученные от продажи, направят на развитие НКО и помощь их подопечным.

По соседству с модным маркетом и ярмаркой организуют творческое пространство. Посетители разработают авторские принты и соберут мини-букеты, познакомятся с различными архитектурными стилями, изучат основы моделирования и конструирования.

Здесь откроют и спортивную зону, где можно будет поиграть в бадминтон, настольный теннис, фрисби, городки, баскетбол. Желающие смогут присоединиться к открытым урокам по хип-хопу, бачате, сальсе. Гостям фестиваля также предложат принять участие в викторине и сборе пазлов. А вечером на площадке организуют танцы под треки диджеев.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» развернется более чем на 30 площадках в разных районах города. Посетителям представят достижения столицы в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.