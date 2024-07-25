Названы самые необычные вакансии июля

Рекрутинговая платформа HeadHunter 25 июля рассказала «Известиям» о самых необычных вакансиях июля.

Так, японский ресторан в Москве ищет огуречного сомелье, который будет заниматься отбором идеальных огурцов для роллов и салатов. В задачи сотрудника будут входить выбор поставщиков огурцов без дефектов, отбор лучших огурцов для блюд. Также в обязанностях органолептическая оценка огурцов — от первичного аромата до послевкусия, проведение дегустаций новых сортов огурцов. Возможно и расширение функционала на выдержанную группу, например на малосольные, маринованные, битые и другие изысканные огурцы.

Требования к кандидату строгие: не менее трех лет опыта в отборе и подготовке огурцов для приготовления блюд в ресторанах, отсутствие аллергии на огурцы, глубокое знание всех видов огурцов — от крупных английских до деликатесных японских, включая их вкусовые особенности и идеальные характеристики для кулинарии, способность различать огурцы по вкусу, аромату и текстуре и умение подходить к каждому огурцу индивидуально, учитывая его возраст, свежесть и потенциал для совершенства блюда. В условиях помимо прочего предусмотрена круглосуточное психологическое сопровождение для снижения профессиональной деформации. Зарплата у сомелье будет от 140 тыс. рублей.

Также ресторан в поисках массажиста для форели. Работодатель объясняет, что во время ловли рыба испытывает стресс. Чувствуя опасность такого рода, она запускает кратковременную реакцию тревоги, выделяя такие гормоны, как адреналин и кортизол. Поэтому компания в поиске специалиста, который поможет за счет техник массажа убрать кортизол из форели перед разделкой. Среди обязанностей массажиста — проведение расслабляющих процедур для снижения уровня стресса у рыбы, акупунктурный массаж чешуи и чтение рыбных медитаций по специальной методике. Идеальный кандидат имеет справку от психиатра об отсутствии склонностей к насилию по отношению к рыбам, по гороскопу относится к водным знакам зодиака (рак, рыба, скорпион), не имеет аллергии на чешую и недостатка в организме омега-3 и витаминов A и D. Работодатель обещает курсы повышения квалификации с возможностью роста до тунцового и скумбриевого специалиста, стабильную зарплату от 110 тыс. до 150 тыс. рублей и бесплатное горячее питание.

Российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности ищет в продуктовую команду технологического евангелиста, способного связать продукты с нуждами заказчика. От кандидата потребуются опыт работы в схожей должности в вендоре или интеграторе, опыт работы в области управления идентификацией и контроля доступа не менее трех лет, опыт написания и подготовки технических и бизнес-документов, включая презентации, сравнения с конкурентами, маркетинговые статьи, отличные коммуникативные навыки, активность и открытость в общении и построении отношений, опыт публичных выступлений. Работать можно в одном из офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде или удаленно.

В связи с расширением штата «Министерства Магии» (компания по организации и проведению театрально-концертных мероприятий) срочно требуется магл с душой волшебника на вакансию «ассистент Альбуса Дамблдора». В условиях — работа в Хогвартсе в шаговой доступности от метро, ежедневные выплаты галлеонов, посещение «Кубка трех волшебников» и других мероприятий за счет Хогвартса, встречи с Дамблдором, Северусом и другими волшебниками, возможность становления Великим Волшебником и бесплатное обучение у лучшего наставника.

В обязанности работника будут входить консультация маглов по мероприятиям школы чародейства и волшебства (консультация гостей по мероприятиям в телефонном режиме), помощь маглам в выборе мероприятия, выбор мест и оформление заказов, бронирование билетов. От кандидата потребуются уверенное владение волшебной палочкой (уверенная грамотная русская речь), умение работать с эльфами, гриффиндорцами, слизеринцами, пуффендуйцами, когтевранцами (умение работать в команде), внимательность, быстрая обучаемость чародейству и волшебству. Платить волшебнику будут от 110 тыс. рублей.

В Москве ищут художника-декоратора для росписи имбирных пряников. В обязанности будут входить роспись пряников с учетом пожеланий заказчика и технических особенностей продукта, использование различных техник и инструментов для росписи пряников (глазурь, кисти, пищевые красители и так далее), поддержание чистоты и порядка на рабочем месте и даже печать на пищевом принтере. Опыт работы с пряниками, особенно на потоке, приветствуется, но работодатель рассмотрит кандидата и без опыта, готового к обучению. Для таких соискателей это отличный шанс получить новую творческую профессию и начать зарабатывать, получать удовольствие от работы, постоянно совершенствовать свои навыки и видеть результаты своей работы на полках в магазинах. Зарплата — от 50 тыс. рублей, и по результату отработки полного первого месяца работодатель выплачивает дополнительно к заработной плате подъемные 10 тыс. рублей.

15 июля сервисы «Работа.ру» и «Купер» провели исследование и выяснили, что россиянам нужно для комфортной работы в офисе. Так, 86% респондентов для работы в офисе необходимы напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе. Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, 33% считают, что должна быть аптечка на случай недомогания.