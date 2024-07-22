Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за подъема уровня воды
Режим повышенной готовности ввели на нескольких территориях Иркутской области. Причиной стал подъем уровня воды в связи с обильными осадками.
По данным ИА IrkutskMedia, в Ангарском округе уровень воды в Китое составил 293 см при критической отметке 475 см. В СНТ «Ясная поляна» выставлена на дежурство машина повышенной проходимости, которая может быть задействована для эвакуации людей. Местным жителям рекомендовали покинуть садоводство до подтопления домов.
В Иркутске из-за дождей повысился уровень воды в реке Иркута в районе села Тибельти. Также вода поднимается в Ленинском и Свердловском районах. Городские службы работают в усиленном режиме.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятная ситуация может сохраняться до 25 июля, после чего вода пойдет на спад.
В Красноярском крае обильные осадки ожидаются в ближайшие сутки. 23 июля в регионе выпадет град и пройдут грозы.