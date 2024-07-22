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МАК выяснил обстоятельства крушения Superjet в Подмосковье

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В настоящее время установлены обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в районе подмосковной Коломны, сообщила 22 июля комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Комиссия выяснила, что перед взлетом был включен автомат тяги, также был включен автопилот после взлета на высоте 550 футов. На пятой минуте полета практически из горизонтального положения самолет перешел на снижение. В этот момент приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения, отметили специалисты.

«В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — следует из заключения.

Таким образом, самолет превысил заданную скорость, перешел в пикирование. Остановить это не получалось даже после отключения автопилота. Регистрация параметров полета воздушного судна прекратилась в 14:59:15, а силовые установки работали до ее окончания.

В МАК добавили, что расследование причин авиапроисшествия продолжается.

Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
Программа управления Superjet из-за некорректно установленных датчиков углов атаки спровоцировала крушение самолета, полагают источники «Известий»

17 июля стало известно, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 компании «Газпром авиа», который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны, по предварительной информации, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. В реестре воздушных судов и других открытых источниках также нет информации о полетах этого борта

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находилось только три члена экипажа, они погибли.

Лайнер был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Позднее, 16 июля, источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.

Также 16 июля специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа». Других подробностей не приводилось.

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