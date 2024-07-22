Пожар в здании в Большом Сухаревском переулке в Москве ликвидирован
Пожар в здании в Большом Сухаревском переулке в Москве ликвидирован, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
Возгорание произошло в районе кровли в двухэтажном старом здании, пишет «Москва 24». Уточняется, что в здании расположены магазин и хостел.
В ликвидации пожара было задействовано 60 человек личного состава и 17 единиц техники, передает агентство городских новостей «Москва».
Из-за пожара на Большом Сухаревском переулке движение перекрыли от Трубной улицы до Сретенки. Автомобилистов просят объезжать этот участок, сообщается на сайте kp.ru.
Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар на площади 100 кв. м локализован, сообщает 360.ru.