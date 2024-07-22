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Ликсутов рассказал о пользе приложения «Московский транспорт» для владельцев электромобилей

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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С начала года 12 тыс. уникальных пользователей активировали зарядную сессию на ЭЗС проекта «Энергия Москвы» через приложение «Московский транспорт». Об этом рассказал заместитель мэра города Максим Ликсутов.

По его словам, данные показатели на 10% превышают результаты всего прошлого года.

«С 2021 года более 22 тыс. пользователи приложения «Московский транспорт» подзарядили электромобили почти 900 тыс. раз», — отметил Ликсутов.

Только в 2024 году, продолжил он, автомобилисты воспользовались приложением для запуска зарядной сессии около 200 тыс. раз. Заммэра подчеркнул, что все больше горожан выбирают электротранспорт, в том числе благодаря удобной и безопасной зарядной инфраструктуре.

«С каждым годом электроавто становятся популярнее благодаря развитию сети электрозарядных станций, а также льготам, которые мы предоставляем. Например, владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога и для них действует бесплатная городская парковка», — пояснил Ликсутов.

Проект «Энергия Москвы» стартовал в 2020 году. Цель — способствовать переходу жителей на электротранспорт. В городе уже установлено свыше 240 электрозарядных станций. Их размещают на важных транспортных узлах, около кафе, парков, жилых кварталов, торговых и деловых центров, других точек притяжения.

В приложении «Московский транспорт» есть функция поиска зарядных станций. Также с его помощью можно построить маршрут до ЭЗС, проверить, свободна ли станция, и забронировать ее, начать и завершить зарядную сессию.

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