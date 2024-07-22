Собянин рассказал об инфраструктурных проектах в Таганском районе

В Таганском районе Москвы в последнее время реализовали ряд инфраструктурных проектов. Например, там запустили два диаметра наземного метро, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, для удобного перехода между станциями МЦД-2, МЦД-4, метро «Площадь Ильича» и «Римская» создается крупный транспортный узел «Серп и Молот».

Кроме того, в Таганской районе приняты меры по улучшению трамвайного движения. Пассажиров перевозят современные «Витязи-Москва», в скором времени там появится новая линия. Еще в районе организовано семь новых автобусных и электробусных маршрутов.

В программу реновации в Таганском районе включены 16 домов, жители пяти из них уже переехали в новые квартиры. Параллельно обновляются социальные объекты: реконструированы филиалы поликлиники №46 на Рабочей, Иерусалимской и Воронцовской улицах. В Сибирском проезде и на Новорогожской улице привели в порядок головное здание и филиал №2 детской поликлиники №104.

В рамках благоустройства в районе озеленяют скверы и ремонтируют дворы. В этом году работы ведутся на 20 улицах и набережных.