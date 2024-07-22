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Автомобилисты посчитали удобным появление ЭЗС на подстанциях в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водителям электромобилей удобно пользоваться электрическими заправочными станциями (ЭЗС), которые установлены на трансформаторных подстанциях в Москве. Автомобилисты 22 июля поделились своими впечатлениями от этого нововведения.

«Каждая новая зарядка — это как глоток свежего воздуха, условно говоря», — сказал автолюбитель Василий Потемкин.

Другой водитель Илья Антипов считает, что использовать подстанции не только по их прямому назначению, но и для подзарядки электромобилей — верное решение.

Создание ЭЗС на столичных подстанциях — проект сервиса «Яндекс Заправки» и компании «Россети Московский регион», который они реализуют вместе. Мощности установленных ЭЗС достаточно для зарядки электрокара с потреблением около 90–100 кВт/ч примерно за пять часов. Это в три-четыре раза быстрее, чем подзарядка в домашних условиях. Обычно такие ЭЗС расположены около высотных домов. Где находятся такие станции, можно узнать с помощью навигатора или дорожных знаков.

Сейчас 20 ЭЗС в Москве уже используются, по проекту до конца 2024 года планируется установить еще 200 таких устройств. Директор департамента маркетинга и развития услуг энергоснабжения «Россети Московский регион» Игорь Сауцкий рассказал, что это количество может дополнительно вырасти, если горожане будут активно пользоваться ЭЗС.

Кроме того, «Россети Московский регион» устанавливает станции для заправки электромобилей на трассах в Подмосковье. Руководитель отдела продаж одного из столичных автосалонов Максим Луценко подчеркнул, что сейчас инфраструктура для автомобилей с электрическими двигателями «очень сильно подтянулась». Он считает, что ЭЗС должны размещаться на любой автозаправочной станции.

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Ранее, 18 июля, аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес» рассказали «Известиям», что с января по июнь 2024 года в России выросли доли электрокаров и гибридных автомобилей. Самые популярные машины с электрическим двигателем — китайские: за полгода их доля увеличилась с 64% от всех новых авто такого типа в январе до 75% в июне. На втором месте немецкие электромобили (16%), а на третьем — российские (7%).

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