Глава Саратовского института Росгвардии Белоглазов представлен личному составу
Командир Центра специального назначения Росгвардии «Витязь», Герой России полковник Александр Белоглазов, возглавивший Саратовский военный институт Росгвардии, был представлен личному составу в ходе торжественной церемонии, сообщили 22 июля в пресс-службе ведомства.
Мероприятие состоялось на плацу Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск нацвардии. Почетными гостями мероприятия стали представители взаимодействующих и силовых структур.
Белоглазов был представлен личному составу командующим Приволжским округом Росгвардии генерал-полковником Сергеем Просяником в соответствии с указом президента России Владимира Путина и по поручению директора Росгвардии Виктора Золотова.
«Уверен, что возглавив прославленный военный институт, Александр Михайлович внесет в учебный процесс подготовки кадров новые тенденции, основанные на современных реалиях и поделится своим бесценным боевым опытом с преподавательским составом и курсантами», — подчеркнул Просяник.
Александр Белоглазов родился в Самарской области в 1978 году. Он является выпускником Саратовского военного института Росгвардии 2000-го года, проходил военную службу на различных должностях в подразделениях специального назначения, за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции удостоен высокого звания Герой Российской Федерации. Будучи начальником центра специального назначения «Витязь», Белоглазов грамотно организовал действия подразделения на опасном направлении, в результате чего все задачи отряда были выполнены.