Масштабный фестиваль волейбола прошел на ВДНХ

Четыре тысячи человек приняли участие в фестивале волейбола «Московское лето» на ВДНХ. На один день конные манежи Кремлевской школы верховой езды превратились в площадки для волейбола, где 180 команд без ограничения возраста, пола, уровня мастерства выявляли сильнейшего в формате 4x4.

Олимпийский чемпион, сенатор Тарас Хтей, чемпионка мира и Европы Евгения Старцева провели автограф-сессию и приняли участие в церемонии открытия.

«Важно, что волейбол приходит в места, где в выходные собирается много людей, и у любителей появляется возможность сыграть с профессионалами. Так наш вид спорта расширяет свою аудиторию», — сказал Тарас Хтей.

В церемонии открытия также приняли участие генеральный директор спортивной платформы Фонда Росконгресс «РК-Спорт» Сергей Москвитин и первый вице-президент Московской федерации волейбола Егор Ноздрин.

Победителями фестиваля стали команды «Нур 1» (мужчины/лайт), «Агидель» (мужчины/хард), Community SV team | SIBERIA (женщины) и «Сладкоежки» (микст).

В рамках культурной программы фестиваля выступили бурятские музыканты, представители Китая с драконами, а также барабанщики из Южной Кореи.

Организаторами фестиваля выступили: Московская федерация волейбола при поддержке департамента спорта города Москвы, АНО «Московский спорт», ВДНХ, Московского дома национальностей, Кремлевской школы верховой езды. Оператор фестиваля: спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».