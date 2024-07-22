В Астрахани ликвидировали открытое горение в СНТ на площади 20 га
Открытое горение в садовом товариществе в Астрахани ликвидировали на площади 20 га, сообщает 22 июля пресс-служба МЧС РФ.
«В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на 20 га», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
При этом в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в 16:40 (15:40 мск) на пожаре объявлена полная локализация.
Ранее в этот день сообщалось, что возгорание повредило 14 зданий в СНТ «Факел» в Советском районе Астрахани. По данным МЧС, сначала загорелись сухая трава и камыш, площадь пожара по фронту составляла 1,5 тыс. м. К тушению были привлечены 60 специалистов и 24 единицы техники.