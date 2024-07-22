В Госдуме оценили шансы Харрис стать кандидатом на пост президента США

Шансы Демократической партии США на победу в президентской гонке постоянно падают. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в понедельник, 22 июля. Он также высказался о потенциальном кандидате на пост главы государства, действующем вице-президенте Камале Харрис.

Депутат напомнил, что для того, чтобы стать кандидатом в президенты, ей необходимо победить 20 августа на съезде партии.

«Не факт, что это произойдет. На сегодняшний день у демократов есть еще несколько желающих, которые видят себя кандидатами, и если это выдвижение будет происходить только на съезде, не заранее, то это серьезный раскол в Демократической партии», — заявил Чепа в беседе с Lenta.Ru.

Он усомнился, что за оставшееся время демократы сумеют хорошо подготовиться, поэтому шансы у экс-президента США Дональда Трампа на победу растут с каждым днем, а у его противников постоянно падают.

По мнению парламентария, то, что Харрис станет кандидатом в президенты, маловероятно, но этого нельзя исключать.

При этом он подчеркнул, что даже если Демократический съезд изберет кандидатуру Харрис, стоит учитывать, что ее шансы на победу меньше, чем были у действующего президента Джо Байдена.

21 июля Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии, сообщает 360.ru. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки, передает RT. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что пока нельзя предсказать, как поддержка Харрис со стороны Байдена повлияет на российско-американские отношения, сообщается на сайте kp.ru. Песков отметил, что вице-президент пока не предприняла никаких действий в отношении РФ.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.