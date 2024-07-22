СМИ указали на ключевую роль Пелоси в отказе Байдена от участия в выборах
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в отказе действующего американского лидера Джо Байдена от участия в президентских выборах. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники.
«Пелоси <…> сыграла решающую роль в деликатном подталкивании президента Джо Байдена к выходу [из президентской гонки]», — говорится в публикации телеканала.
Авторы материала обратили внимание, что сама экс-спикер никогда публично не призывала американского лидера отказаться от переизбрания на второй срок, но за кулисами вела переговоры с конгрессменами, пытаясь повлиять на их мнение. По словам собеседников NBC News, каждый раз, когда тема неучастия Байдена в выборах уходила на задний план, она начинала вновь «подливать масла в огонь» касательно этого вопроса.
Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.
Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.