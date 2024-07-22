СМИ узнали о сомнениях Байдена в способности Харрис победить Трампа

Действующих американский лидер Джо Байден продолжал участвовать в президентской гонке, потому что боялся, что вице-президент Камала Харрис не сможет на выборах в ноябре победить бывшего главу Белого дома, кандидата-республиканца Дональда Трампа. Об этом 22 июня сообщило издание Axios.

Три помощника Байдена рассказали Axios, что он согласился сняться с выборов и поддержать Харрис под давлением партии, но сохранил свои опасения. При этом переживания Байдена отражают беспокойство, которое испытывает Демократическая партия США, выдвигая вице-президента. Некоторые из них, например член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и бывший американский лидер Барак Обама, высказались в поддержку Харрис не сразу.

«В предстоящие дни нам предстоит плыть по неизведанным водам, но у меня есть исключительная уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат», — приводит издание слова Обамы.

Бывшие помощники Харрис рассказали Axios, что она — политик, с которым тяжело работать из-за ее привычек в обращении с подчиненными. Вице-президент склонна постоянно допрашивать своих сотрудников, которые называют это «преследованием персоналу». Такой формат общения вызывает высокую текучесть кадров в офисе Харрис. Отмечается, что она не умеет работать в команде и избегает любых рискованных задач. Всё это влияет на ее перспективы в президентской гонке.

Ранее в этот день экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выразил мнение, что демократы, возможно, выдвигают Харрис, чтобы увидеть ее провал, а потом, в конце президентской гонки, предложить другого кандидата. Бывший спикер рассказал, что некоторые представители партии уверены, что Харрис в качестве претендента на высший государственный пост даже хуже, чем Байден.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что пока нельзя предсказать, как поддержка Харрис со стороны Байдена повлияет на российско-американские отношения. Песков отметил, что вице-президент пока не предприняла никаких действий в отношении РФ.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.