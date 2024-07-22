Число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии выросло до шести
Число погибших в результате стрельбы в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии возросло до шести. Об этом 22 июля сообщает HRT.
«Шесть человек были убиты. Мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и убил пятерых человек на месте, а один раненый скончался в больнице. Еще несколько раненых», — сообщает национальное телевидение.
Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент страны Зоран Миланович и глава МВД республики Давор Божинович.
HRT отмечает, что, по неофициальным данным, открывший огонь мужчина является отставным сотрудником военной полиции, а в учреждении проживала его мать.
О стрельбе в доме престарелых в Даруваре стало известно ранее в этот день. Сообщалось о том, что в результате случившегося на месте погибли пять человек. Открывшего огонь задержали. О его мотивах информация не поступала.