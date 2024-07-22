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Число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии выросло до шести

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Фото: Damir Spehar/PIXSELL/Handout via REUTERS
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Число погибших в результате стрельбы в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии возросло до шести. Об этом 22 июля сообщает HRT.

«Шесть человек были убиты. Мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и убил пятерых человек на месте, а один раненый скончался в больнице. Еще несколько раненых», — сообщает национальное телевидение.

Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент страны Зоран Миланович и глава МВД республики Давор Божинович.

HRT отмечает, что, по неофициальным данным, открывший огонь мужчина является отставным сотрудником военной полиции, а в учреждении проживала его мать.

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О стрельбе в доме престарелых в Даруваре стало известно ранее в этот день. Сообщалось о том, что в результате случившегося на месте погибли пять человек. Открывшего огонь задержали. О его мотивах информация не поступала.

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