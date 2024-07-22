В Кемерово балкон обрушился вместе с хозяйкой квартиры

В Кемерово балкон на втором этаже жилого дома обрушился вместе с хозяйкой квартиры, женщину госпитализировали. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Кемеровской области.

Инцидент произошел 22 июля на улице Инициативной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям работников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом», — говорится в публикации ведомства.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в городе Белово Кемеровской области во Дворце творчества детей и молодежи произошло обрушение частично несущих стен и межэтажных перекрытий с четвертого по первый этаж. Представители главного управления (ГУ) МЧС РФ по региону, в свою очередь, подтвердили, что пострадавших в результате обрушения несущих стен и межэтажных перекрытий, нет.