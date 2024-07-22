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В Ирландии заявили о многолетнем страхе Запада перед Россией

Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится
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Фото: REUTERS/Carl Court
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Страны Запада многие сотни лет боялись и завидовали России, поэтому все эти годы пытались расчленить ее. Об этом 22 июля заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Западные страны на протяжении веков завидовали и боялись огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить ее», — написал он.

По его мнению, Украина стала еще одной возможностью для Запада, чтобы попытаться повторно разделить Россию.

«Но они снова потерпели неудачу», — заключил журналист.

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В середине июня бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на Западе наблюдается глубоко укорененная русофобия. Она указала и на то, что на Западе сейчас нет здравомыслящих политических сил, которые были бы готовы вступить в диалог с Россией.

Кнайсль неоднократно указывала на антироссийскую политику и на русофобию со стороны Запада. В июне она подтвердила существование планов у западных государств о разделе РФ на части.

Говоря о европейской политике в целом, она отмечала, что Европа встала на дорогу войны и «потеряла свою душу». По ее мнению, деградация Европы происходит уже 20 лет, регион превратился в неблагополучное пространство. Также она назвала Россию свободной страной.

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