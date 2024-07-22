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Природный пожар повредил 14 зданий в СНТ в Астрахани

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Фото: МЧС РФ
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Пожар повредил 14 зданий в садовом товариществе «Факел» в Советском районе Астрахани, сообщили 22 июля в региональном управлении МЧС.

На опубликованных видеокадрах видно, что к месту тушения пожара подъезжают машины спецтехники. Поднимающийся наверх дым от горящей растительности ухудшает видимость.

По данным МЧС, сначала загорелись сухая трава и камыш, площадь пожара по фронту составляет 1,5 тыс. м.

«Огонь перешел на нежилые строения и повредил 14 зданий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пожар тушат 60 специалистов и 24 единицы техники.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу сложности.

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