Природный пожар повредил 14 зданий в СНТ в Астрахани

Пожар повредил 14 зданий в садовом товариществе «Факел» в Советском районе Астрахани, сообщили 22 июля в региональном управлении МЧС.

На опубликованных видеокадрах видно, что к месту тушения пожара подъезжают машины спецтехники. Поднимающийся наверх дым от горящей растительности ухудшает видимость.

По данным МЧС, сначала загорелись сухая трава и камыш, площадь пожара по фронту составляет 1,5 тыс. м.

«Огонь перешел на нежилые строения и повредил 14 зданий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пожар тушат 60 специалистов и 24 единицы техники.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу сложности.

Ранее в понедельник заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев рассказал «Известиям», что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается сложной. По его словам, огонь распространился на площади около 680 га леса. Пожары тушит группировка из почти 1,7 тыс. специалистов.