Заявляя о неизбежности войны между Россией и Западом, президент Сербии Александр Вучич обрисовал реальную ситуацию в мире. Такое мнение председатель комитете Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в понедельник, 22 июля.

«В данном случае Вучич фактически обрисовал нынешнюю ситуацию. Я ничего к этому добавить не могу. Действительно, чужими руками за счет крови и жизни украинцев уже ведется открытое столкновение с Российской Федерацией. При этом Запад не жалеет на это ни денег, ни вооружения, придумывает искусственные поводы», — отметил Карасин в разговоре с Lenta.Ru.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией, пишет РИАМО. Он отметил, что сейчас западные страны могут воевать с РФ только через другие государства путем вложения в боевые действия большого количества денег, пишет Life.Ru.

16 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил в Совете Безопасности ООН, что НАТО мало той войны, которую альянс развязал против России, сообщается на сайте kp.ru. Он добавил, что альянс разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию.

Он отметил, что расширение НАТО спровоцировало и украинский кризис, начиная с госпереворота на Украине в 2014 году, за организацией которого стоят США, сообщает 360.ru.

До этого, 14 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Он отметил, что к сегодняшнему положению дел привели эгоизм и высокомерие западных государств. Российский лидер напомнил о выходе США из всех договоров о безопасности и подчеркнул, что Запад одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, а это может обернуться трагедией.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая якобы о возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.