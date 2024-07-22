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СМИ указали на нанесенный Орбаном ущерб ЕС из-за визита в Москву

Tagesschau: Орбан визитом в РФ помешал ЕС продемонстрировать единство по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан визитом в Россию нанес ущерб попыткам стран Евросоюза (ЕС) продемонстрировать единство объединения по вопросу поддержки Украины. Об этом 22 июля пишет издание Tagesschau.

«С точки зрения Европейской комиссии, Орбан также нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины», — говорится в публикации портала.

Отмечается, что встреча глав МИД стран ЕС, которая проходит в Брюсселе, омрачена внутренними разногласиями по поводу того, как реагировать на поездки Орбана в Пекин и Россию, а также его встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом во время председательства в Совете ЕС.

Еврокомиссия рассматривает переговоры венгерского премьера с президентом России Владимиром Путиным как уступку, поскольку не входящие в Евросоюз страны могут воспринять мирные инициативы главы правительства Венгрии как официальную позицию всего объединения, указывает портал.

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Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД государств — членов ЕС обсудят в Брюсселе поездки Орбана, а также его позицию по политике союза в отношении Украины. По информации агентства Reuters, некоторые страны ЕС хотели бы, чтобы союз занял более жесткую позицию в отношении Венгрии, и бойкотировали неформальную встречу министров в Будапеште в конце августа или ограничили их присутствие на ней.

Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС 1 июля. После этого Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса на Украине. В частности, 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. 15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

В тот же день газета Politico сообщала, что министры иностранных дел ЕС намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, отправившись на подобное мероприятие, организованное Боррелем. Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 июля назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза инициировать такой бойкот.

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