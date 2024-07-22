МИД Литвы поторопил ЕС поскорее начать работу над 15-м пакетом санкций против РФ

Литва торопит страны Евросоюза (ЕС) поскорее начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций. Об этом 22 июля сообщил заместитель главы МИД страны Симонас Шатунас.

«Первая стратегия на сегодня — стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций. Вторая стратегия — мы должны разработать план для победы Украины», — заявил министр перед началом совета глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Совета Европы.

При этом на Западе уже не раз отмечали, что санкции против РФ не имеют никакого должного эффекта. Однако 22 июля Европейский совет объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, до 31 января 2025 года.

В конце июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций.

Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России 24 июня. Он включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Уточняется, что запрет не влияет на импорт, а действует только в отношении реэкспорта в третьи страны через ЕС.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.