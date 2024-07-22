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Юрист оценил предложение взыскивать долги по ЖКХ через нотариусов

Хаминский: содействие нотариусов существенно сократит сроки взыскания долгов по ЖКХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 22 июля оценил в беседе с «Известиями» предложение взыскивать долги по ЖКХ через нотариусов.

Как ранее в этот день писали «Известия», соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой и другими депутатами.

«Законодательное закрепление процедуры проставления исполнительной надписи нотариусом должно существенно сократить сроки взыскания. Согласно закону об исполнительном производстве, эта надпись имеет такую же силу, как судебный приказ и исполнительный лист. По сути, из процесса исключается судебная стадия, которая требует огромное количество временных и финансовых затрат. Это значит, что документ можно немедленно направлять приставам-исполнителям для принудительного взыскания», — заявил Хаминский.

Однако для того, чтобы нововведение заработало в полную силу, необходимо разрешить несколько правовых вопросов, считает юрист. Речь идет о получении нотариусами информации о собственниках недвижимости и состоянии их лицевых счетов в управляющих и сбытовых компаниях. Помимо доступа к персональным данным, нужно ввести ответственность за несоблюдению требований их хранения и использования. В противном случае они начнут утекать на черный рынок, указал он.

«Другой вопрос связан с возмещением расходов на нотариальные и связанные с ними действия. Дело в том, что, согласно действующим сегодня нормам, взыскатель праве вместе с основным долгом потребовать возмещения расходов, связанных с восстановлением своих прав. Правда, делается это в судебном порядке. Поэтому будет справедливым, если новый закон позволит увеличить общую сумму взыскания на величину нотариальных расходов», — заключил Хаминский.

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3 июля общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Известиям», что при долгом отсутствии дома можно существенно сократить расходы на коммунальные услуги.

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