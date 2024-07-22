В Роспотребнадзоре заверили в отсутствии риска распространения вируса Чандипура

Рисков распространения вируса Чандипура на территории России нет. Об этом 22 июля сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

«В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России. Также в пунктах пропуска через государственную границу работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вирус Чандипура представляет из себя редкое заболевание, симптомами которого являются высокая температура, головная боль, мышечная слабость и др. Вирус чаще всего передается через укусы комаров и вызывает лихорадку, особенно опасным он является для детей в возрасте до 15 лет.

Накануне стало известно о гибели 16 человек в западном индийском штате Гуджарат от нового вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока зарегистрированы только в Индии. Информацию о вирусе распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата. В тех районах, где вирус был выявлен, распылят порошок малатиона.

До этого, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего, по официальным данным, на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.