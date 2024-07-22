Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Спорт
Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

В Роспотребнадзоре заверили в отсутствии риска распространения вируса Чандипура

0
Фото: Global Look Press/H. Schmidbauer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рисков распространения вируса Чандипура на территории России нет. Об этом 22 июля сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

«В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России. Также в пунктах пропуска через государственную границу работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вирус Чандипура представляет из себя редкое заболевание, симптомами которого являются высокая температура, головная боль, мышечная слабость и др. Вирус чаще всего передается через укусы комаров и вызывает лихорадку, особенно опасным он является для детей в возрасте до 15 лет.

Смертельный «вирус-мутант»: чем опасен новый штамм туберкулеза
Болезнь развивается бессимптомно у 80% инфицированных

Накануне стало известно о гибели 16 человек в западном индийском штате Гуджарат от нового вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока зарегистрированы только в Индии. Информацию о вирусе распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата. В тех районах, где вирус был выявлен, распылят порошок малатиона.

До этого, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего, по официальным данным, на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024