Боррель заявил о планах глав МИД ЕС обсудить позицию Венгрии по Украине

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) обсудят поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, а также его позицию по политике объединения в отношении Украины. Об этом 22 июля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы обсудим произошедшее (визиты Орбана в Москву и Пекин. — Ред.) и позицию венгерского правительства», — заявил Боррель, назвав при этом позицию страны неприемлемой. Его слова передает Reuters.

По прибытии в Брюссель, где состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, глава МИД Германии Анналена Бербок сказала журналистам, что для министров неудивительно, что «эгоистичные выходки» Орбана вызвали у многих в объединении раздражение.

По информации агентства, некоторые страны ЕС хотели бы, чтобы союз занял более жесткую позицию в отношении Венгрии, и бойкотировали неформальную встречу министров в Будапеште в конце августа или ограничили их присутствие на ней.

Reuters напоминает, что после начала председательства Венгрии в ЕС в начале июля венгерский премьер отправился в Москву и Пекин с «миротворческой миссией» без ведома и мандата ЕС. Орбан также покинул саммит НАТО раньше положенного, чтобы встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС 1 июля. После этого Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса на Украине. В частности, 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. 15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

В тот же день газета Politico сообщала, что министры иностранных дел ЕС намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште в конце августа, отправившись на подобное мероприятие, организованное Боррелем. Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 июля назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза инициировать такой бойкот.