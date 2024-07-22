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Трамп потребовал от Байдена компенсации затрат на предвыборную кампанию

Трамп: республиканцы должны получит компенсацию за снятие Байдена с гонки
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Республиканская партия США должна получить компенсацию за «мошенничество», поскольку СМИ и врачи президента Джо Байдена утверждали, что он здоров. Об этом 22 июля написал в соцсети TruthSocial экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Теперь нам придется начинать всё сначала. Разве Республиканская партия не должна получить компенсацию за мошенничество, ведь все вокруг Джо, включая его врачей и СМИ, распространяющие фейковые новости, знали, что он неспособен баллотироваться или быть президентом?» — написал он.

Трамп также добавил, что Республиканская партия была вынуждена тратить средства на борьбу с Байденом, который снял свою кандидатуру с выборов.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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