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Супруга экс-министра обороны ДНР Стрелкова рассказала о его работе в колонии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков работает на швейном производстве резчиком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), который в настоящее время отбывает наказание в ИК-5 города Кирово-Чепецк Кировской области, занят там работой на швейном производстве. Об этом 22 июля рассказала его жена Мирослава Регинская, после общения с адвокатом из Кирова.

«Нашему адвокату из Кирова наконец удалось с ним пообщаться <...>. Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Регинская также отметила, что адвокат ее мужа после общения с ним констатировал, что заключенный выглядит хорошо и на самочувствие не жалуется.

«По его словам, Игорь выглядит хорошо, самочувствие нормальное. Условия содержания адекватные, нареканий у него нет», — добавила Регинская.

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Экс-главу минобороны ДНР задержали в Москве 21 июля 2023 года. 25 января 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») из-за постов в Telegram-канале с агитацией к противоправной деятельности.

29 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Заседание проходило в закрытом формате, Стрелков лично участвовал в слушании. Его начали этапировать в колонию 27 июня. 18 июля Регинская сообщила, что Стрелкова этапировали в ИК-5 города Кирово-Чепецка, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур.

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