CNN узнал о 10-часовом обзвоне Харрис демократов после выхода Байдена из гонки
Вице-президент США Камала Харрис после выхода действующего главы государства Джо Байдена из президентской гонки и поддержки ее кандидатуры провела более 10 часов, обзванивая демократов. Об этом 22 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Харрис провела более 10 часов в своей резиденции в окружении семьи и членов своей команды, обзвонив более 100 партийных лидеров, конгрессменов, губернаторов, лидеров профсоюзов и правозащитных организаций», — говорится в материале.
По данным источников, в каждом разговоре политик выражала благодарность Байдену за поддержку своей кандидатуры в выдвижении на пост президента. При этом она подчеркнула, что намерена трудиться, чтобы самостоятельно заслужить номинацию на пост кандидата от демократов.
Кроме того, вице-президент, как указывают собеседники канала, утром 21 июля несколько раз созвонилась с американским лидером, чтобы обсудить его решение о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки перед официальным объявлением.
Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.
Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Она получила очень много поддержки после такого заявления. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя оценить роль поддержки Харрис со стороны Байдена в российско-американских отношениях. По его словам, так как каких-либо действий с ее стороны в отношении РФ предпринято не было.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Республиканскую партию представит Дональд Трамп.