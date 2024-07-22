В Москве суд заочно арестовал главреда «Скат media» и координатора «Весны»

В Москве суд заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» (признано иноагентом и экстремистской организацией, запрещено в РФ) Глеба Кондратьева (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Гяммера Льва Евгеньевича и Кондратьева Глеба Сергеевича», — говорится в публикации.

Они обвиняются в нескольких преступлениях, среди которых организация экстремистского сообщества, создание некоммерческой организации (НКО), посягающей на личность и права граждан, массовые беспорядки, распространение фейков про Вооруженные силы (ВС) РФ, реабилитация нацизма, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

Гяммер занимал должность координатора штаба Алексея Навального в Краснодаре (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России), позже уехал в Варшаву. В 2022 году суд признал движение «Весна» экстремистским.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что суд в Москве арестовал на два месяца журналистку Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма). Ее обвинили в призывах к осуществлению терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. МВД России 20 июня объявило Курбангалееву в розыск. В настоящее время она проживает в Праге.

В мае текущего года дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).