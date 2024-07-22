В Т-Банке рассказали о борьбе предложениями лжеработы

Сервис Т-Банка «защитим или вернем деньги» включил в свой контур защиты схему с лжеработой, в последнее время входящую в тройку наиболее популярных сценариев телефонного мошенничества. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов.

Как пояснил эксперт, мошенники, использующие схему с лжеработой, предлагают клиентам банка вакансию с высоким заработком и выгодными условиями, после чего выманивают у них деньги. Такое произошло с одной из клиенток банка, она потеряла более миллиона рублей, которые банк ей возместил в рамках сервиса «Защитим или вернем деньги».

«Мы внимательно проанализировали и отобрали эталонные мошеннические звонки и обучили на них наш „Нейрощит“. По итогам тестирования удалось достигнуть эффективности почти в 100% при выявлении таких сценариев. Сейчас клиенты уже защищены от схемы с „лжеработой“. Важно понимать, что речь идет не об одной схеме, а десятках её вариаций», — пояснил Алексей Бакланов.

Т-Банк регулярно включает в сервис «Защитим или вернем деньги» новые схемы, если они становятся популярными. Изначально сервис фокусировался на классических сценариях телефонного мошенничества — в частности, связанных с ложными службами безопасности банков и псевдосотрудниками различных госструктур, включая ФСБ, МВД и прокуратуру, пояснил Алексей Бакланов. В будущем планируется также добавить сценарий с лжеинвестициями, на которых клиенты пытаются заработать 300% годовых, а в итоге теряют все свои сбережения.

По словам эксперта, сервис «Защитим или вернем деньги» с начала работы уже спас полмиллиарда рублей. При этом клиентам, которые все-таки стали жертвами мошенников и лишились своих средств, банк вернул порядка 10 млн рублей. «Мы применяем свой подход „Защитим или вернем деньги“ — мы в буквальном смысле берем на себя обязательство ответить за свои слова», — заявил эксперт.