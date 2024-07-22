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Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 22 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 июля можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Вместе с тем в зоне их ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 520 военных, а также танк Leopard.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригаде. Потери боевиков составили до 620 человек.

В Минобороны рассказали, что группировки «Центра» заняли более выгодные рубежи, а «Днепра» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ.

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Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живая сила и военная техника в 113 районах.

Кроме этого, средства противовоздушной обороны сбили три американских оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 163 дрона, в том числе 80 над территорией России.

В оборонном ведомстве добавили, что с начала проведения спецоперации уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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