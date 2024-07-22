Синоптики рассказали о погоде в Крыму на неделю с 22 по 28 июля
На этой неделе с 22 по 28 июля на курортах Крыма, в Симферополе, Ялте и Севастополе, ожидается погода с температурой до +31 градуса, с небольшими осадками. Об этом «Известиям» 22 июля рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
Симферополь
Погода в Симферополе на понедельник, 22 июля: температура воздуха днем — +30…+31 градуса, ночью — +21…+22.
Погода в Симферополе на вторник, 23 июля: днем — +29, ночью — +21…+22, дождь с грозой.
Погода в Симферополе на среду, 24 июля: днем — +29…+31, ночью — +19…+21.
Погода в Симферополе на четверг, 25 июля: днем — +30, ночью — +19…+22.
Погода в Симферополе на пятницу, 26 июля: днем — +29…+30, ночью — +20, небольшой дождь.
Погода в Симферополе на субботу, 27 июля: днем — +26…+27, ночью — +19…+20, небольшой дождь.
Погода в Симферополе на воскресенье, 28 июля: днем — +26…+27, ночью — +20.
Севастополь
Погода в Севастополе на понедельник, 22 июля: температура воздуха днем — +29…+30, ночью — +24.
Погода в Севастополе на вторник, 23 июля: днем — +28…+29, ночью — +23…+24.
Погода в Севастополе на среду, 24 июля: днем — +30, ночью — +22…+24.
Погода в Севастополе на четверг, 25 июля: днем — +29, ночью — +23…+24.
Погода в Севастополе на пятницу, 26 июля: днем — +28…+29, ночью — +23, небольшой дождь.
Погода в Севастополе на субботу, 27 июля: днем — +26…+27, ночью — +22, небольшой дождь.
Погода в Севастополе на воскресенье, 28 июля: днем — +27…+28, ночью — +23…+24.
Ялта
Погода в Ялте на понедельник, 22 июля: температура воздуха днем — +29…+30, ночью — +24…+25, небольшой дождь.
Погода в Ялте на вторник, 23 июля: днем — +28, ночью — +24, дождь с грозой.
Погода в Ялте на среду, 24 июля: днем — +29, ночью — +23…+24.
Погода в Ялте на четверг, 25 июля: днем — +28, ночью — +23…+24.
Погода в Ялте на пятницу, 26 июля: днем — +28, ночью — +24.
Погода в Ялте на субботу, 27 июля: днем — +26, ночью — +22…+23.
Погода в Ялте на воскресенье, 28 июля: днем — +26…+27, ночью — +23.
25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.