Жительница Красноярска рассказала о своем шоке от выступления Глюкозы

Зрительница вызвавшего резонанс концерта певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), который состоялся 20 июля в Красноярске, рассказала о своем шоке от увиденного на сцене. Своими впечатлениями она поделилась 22 июля с «Известиями».

По словам женщины, почти сразу после начала выступления стало понятно, что с артисткой что-то не так, когда та начала к себе прикасаться.

«Потом она один раз потянула руку между ног, второй раз давай к себе прикасаться. Я не поняла: думала, может, она интуитивно», — сказала она.

После завершения песни Глюкоза сняла очки и начала желать зрителям любви заторможенным голосом, а во время исполнения второй композиции странное поведение певицы продолжилось.

«Мы, посетители, друг на друга смотрели, все в недоумении, все были в шоке», — поделилась женщина.

Она отметила, что пришла на концерт с подругой и детьми, которые также были шокированы происходящим. Третью песню компания решила не дослушивать и ушла с мероприятия.

Накануне, 21 июля, сообщалось, что зрители концерта Глюкозы возмутились поведением артистки. Певица выступила на Дне металлурга на острове Татышев 20 июля. По словам местных жителей, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был 12+. Зрители также предположили, что артистка была в нетрезвом состоянии.

После этого музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев заявил о намерении подать иск к певице, которая больше не является частью созданной им группы «Глюк'oZa». Как отметил музыкант, после выступления к нему обратилось огромное количество людей. Продюсер подчеркнул, что такой беспредел необходимо прекратить. Организаторы концерта тоже заявили о планах подать иск из-за ненадлежащего выполнения артисткой обязательств по контракту.