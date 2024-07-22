Группировка войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России ликвидировала более 520 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и танк Leopard. Об этом 22 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и девять автомобилей», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы уничтожены польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и американская гаубица М198 калибра 155 мм, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм, гаубица L-119 производства Великобритании и пушка МТ-12 «Рапира». Все эти вооружения принадлежали ВСУ.

Российские подразделения нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо этого, уничтожены три склада с боеприпасами украинской армии.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» ВС РФ нанес огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ на авдеевском направлении. Атака обеспечила продвижение российского штурмового отряда. Корректировку удара и контроль поражения цели проводили с помощью беспилотников.

Тогда же расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетранспортеры М113 и ликвидировали личный состав ВСУ, выполняя боевую задачу. Координаты целей российские военные получили от оператора беспилотника-разведчика.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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