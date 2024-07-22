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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 22 июля сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что киевский режим пытался атаковать регион дроном самолетного типа.

Удар был пресечен около 12:30 мск.

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Утром в понедельник Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ, больше половины из них сбито над Ростовской областью. Об уничтожении дронов за ночь сообщали в Воронежской, Смоленской, Белгородской областях и пригороде Туапсе, где мужчина пострадал от атаки БПЛА.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков.

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