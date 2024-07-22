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Синоптики рассказали о погоде в Сочи на неделю с 22 по 28 июля

Сочи: погода на неделю с 22 по 28 июля
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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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На этой неделе в Сочи ожидается дождливая погода с температурой воздуха до +30 градусов и температурой воды +29 градусов. Об этом «Известиям» в понедельник, 22 июля, рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Погода в Сочи на понедельник, 22 июля: температура воздуха днем — +30 градусов, ночью — +25…+26.

Погода в Сочи на вторник, 23 июля: днем — +29…+30, ночью — +24…+25.

Погода в Сочи на среду, 24 июля: — +27...+28, ночью — +23…+24, ожидается дождь с грозой.

Погода в Сочи на четверг, 25 июля: — +28…+29, ночью — +23…+25.

Погода в Сочи на пятницу, 26 июля: — +30, ночью — +25…+26, небольшой дождь.

Погода в Сочи на субботу, 27 июля: — +28, ночью — +24, небольшой дождь.

Погода в Сочи на воскресенье, 28 июля: — +26, ночью — +23...+24, небольшой дождь.

Средняя температура воды за неделю — +29.

25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.

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