Синоптики рассказали о погоде в Сочи на неделю с 22 по 28 июля
На этой неделе в Сочи ожидается дождливая погода с температурой воздуха до +30 градусов и температурой воды +29 градусов. Об этом «Известиям» в понедельник, 22 июля, рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
Погода в Сочи на понедельник, 22 июля: температура воздуха днем — +30 градусов, ночью — +25…+26.
Погода в Сочи на вторник, 23 июля: днем — +29…+30, ночью — +24…+25.
Погода в Сочи на среду, 24 июля: — +27...+28, ночью — +23…+24, ожидается дождь с грозой.
Погода в Сочи на четверг, 25 июля: — +28…+29, ночью — +23…+25.
Погода в Сочи на пятницу, 26 июля: — +30, ночью — +25…+26, небольшой дождь.
Погода в Сочи на субботу, 27 июля: — +28, ночью — +24, небольшой дождь.
Погода в Сочи на воскресенье, 28 июля: — +26, ночью — +23...+24, небольшой дождь.
Средняя температура воды за неделю — +29.
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