Премьер Грузии связал победу Трампа на выборах с завершением конфликта на Украине

В случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США военные действия на Украине завершатся быстрее. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

«Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, — это то, что если победит Трамп, то <военная операция> на Украине завершится быстрее и ситуация в регионе успокоится», — приводит его слова 1TV.

Как отметил Кобахидзе, если в регионе будет мир, то изменится также отношение к Грузии. Американский народ сам должен решить, кто будет в США президентом, добавил премьер-министр.

Трамп неоднократно заявлял, что положит конец военным действиям на Украине. Так, 21 июля он пообещал урегулировать конфликт до того, как он займет Овальный кабинет. Кандидат назвал себя единственным, кто может сделать такое заявление и предотвратить третью мировую войну.

21 июля действующий американский лидер Джо Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов . Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.