Ликсутов подсчитал электробусы на улицах Москвы

На столичных маршрутах работает более 1,8 тыс. электробусов, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что сейчас по будням на электробусах совершают свыше 600 тыс. поездок — на 100 тыс. больше, чем в начале года.

«Первые московские электробусы вышли на маршруты города в 2018 году. За это время они перевезли почти 500 млн пассажиров. Мы переходим на экологичный транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщил Ликсутов.

Он напомнил, что Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и является городом №1 в Европе по количеству электробусов. Машины обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность электробуса.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдут на маршруты, заменив автобусы, заявил Ликсутов. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Сегодня электробусы обслуживаются на девяти площадках. Для запуска новых маршрутов в Москве начали строить электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России Дом для электробусов «Красная Пахра». Тогда экологичный транспорт впервые вышел на маршруты Новой Москвы.

В 2023 году начали работать Дом для электробусов «Митино» на северо-западе столицы и электробусный парк «Салтыковка» на востоке Москвы.