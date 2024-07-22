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Ликсутов подсчитал электробусы на улицах Москвы

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На столичных маршрутах работает более 1,8 тыс. электробусов, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что сейчас по будням на электробусах совершают свыше 600 тыс. поездок — на 100 тыс. больше, чем в начале года.

«Первые московские электробусы вышли на маршруты города в 2018 году. За это время они перевезли почти 500 млн пассажиров. Мы переходим на экологичный транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщил Ликсутов.

Он напомнил, что Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и является городом №1 в Европе по количеству электробусов. Машины обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность электробуса.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдут на маршруты, заменив автобусы, заявил Ликсутов. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Сегодня электробусы обслуживаются на девяти площадках. Для запуска новых маршрутов в Москве начали строить электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России Дом для электробусов «Красная Пахра». Тогда экологичный транспорт впервые вышел на маршруты Новой Москвы.

В 2023 году начали работать Дом для электробусов «Митино» на северо-западе столицы и электробусный парк «Салтыковка» на востоке Москвы.

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